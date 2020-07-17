В США полицейский застрелил мужчину, пытавшегося покончить с собой

https://static.news.ru/photo/333f90dc-c82a-11ea-adef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница города Кольервилл в американском штате Теннесси Элис Хоул через суд призвала к ответу городские власти и офицера полиции, застрелившего её мужа при попытке спасения мужчины от самоубийства.

Так, 3 июня 2019 года Хоул вызвала полицию в связи с тем, что её муж Дэвид взял ружьё и пригрозил покончить с собой.

Как пишет издание Vice со ссылкой на судебный иск, на вызов прибыла не группа помощи в кризисных ситуациях, а спецназ. Так, офицер Остин Уэйгспэк потребовал от Дэвида бросить ружьё и спустя четыре секунды выстрелил в мужчину.

По словам адвоката Хоул Джеффри Розенблюма, при вызове полиции женщина не говорила об угрозе своей жизни. Известно, что днём ранее, 2 июня, Хоул уже вызывала полицию из-за аналогичной ситуации — в тот раз на место прибыла группа помощи в кризисных ситуациях, признавшая, что Дэвид не представляет угрозы для себя или окружающих.

В свою очередь представитель интересов городских властей и офицера Уэйгспэка Эдвард Маккинни считает, что погибший был опасен для окружающих. По его версии, Дэвид разозлился из-за того, что жена вызвала полицию и направлялся к ней с ружьём, не реагируя на призывы полиции.

Протесты против полицейского произвола и расовой дискриминации начались в Соединённых Штатах в конце мая 2020 года по причине убийства афроамериканца Джорджа Флойда, к которому сотрудник полиции применил удушающий приём.

Протестующие потребовали сократить финансирование полиции. В свою очередь президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции — теперь правоохранителям страны запрещается применять удушающие приёмы при задержании.

Ранее NEWS.ru писал, что Джордж Флойд при задержании говорил полицейским «я не могу дышать» более 20 раз.