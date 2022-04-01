В Сочи Tesla столкнулась с телегой

В Сочи произошло необычное ДТП, участниками которого стали электромобиль Tesla и телега с лошадью. О пострадавших не сообщается. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канале Sputnik Азербайджан.

На кадрах видна телега с запряжённой лошадью и баннером «Красная поляна». Позади неё стоит электромобиль. Рядом на дороге небольшое количество сена, которое, вероятно, высыпалось их телеги во время столкновения.

В ролике также видны спорящие друг с другом мужчина и женщина, сотрудник ДПС и две одетые в чёрно-красную униформу девушки.

По данным агентства, Tesla «отделалась лёгким испугом».

Ранее сообщалось, что в США водителю автомобиля Tesla предъявили обвинение в непредумышленном убийстве за ДТП со смертельным исходом. В момент происшествия машина двигалась при включённом автопилоте. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что автопилот в транспортных средствах способствует снижению внимания водителя.