В Сочи полицейские задержали самоходный диван

Полицейские в Сочи задержали на улицах города моторизированный диван на колёсах, передают «Кубанские новости».
Сочинские умельцы соорудили из дивана очень комфортное для себя транспортное средство. Для передвижения по улицам города они приладили к предмету мебели колёса и оборудовали его мотором. На забаву туристам они успели безнаказанно проехаться по улицам курорта и даже стали героями множества видеороликов, размещённых в местных пабликах. Однако вскоре во время поездки «самоходка» была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку, — говорится в сообщении отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Согласно уточнённым данным, идентифицировать стоящий на этом чудо-транспорте двигатель и иные механизмы пока не получилось.
На данный момент водитель самоходного дивана оштрафован на тысячу рублей. Также на нарушителя выписан административный протокол — за езду без ремней безопасности.
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