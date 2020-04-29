В Севастополе скончался первый пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4ce441a0-8aee-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города. По его словам, у скончавшегося был осложненный анамнез.

У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус», — сказал он.

Развожаев подчеркнул, что на данный момент проводятся исследования, чтобы определить «окончательную причину смерти», передаёт «Интерфакс-Юг».

Ранее NEWS.ru писал о том, что инфицирование коронавирусом подтверждено ещё у шести пациентов больницы имени Даши Севастопольской, которые находились там вместе с заразившимися COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.