В Севастополе скончался первый пациент с коронавирусом

В Севастополе зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом.
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города. По его словам, у скончавшегося был осложненный анамнез.
У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус», — сказал он.
Развожаев подчеркнул, что на данный момент проводятся исследования, чтобы определить «окончательную причину смерти»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что инфицирование коронавирусом подтверждено ещё у шести пациентов больницы имени Даши Севастопольской, которые находились там вместе с заразившимися COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
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