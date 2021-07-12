В Сети появилось видео с моментом нападения на университет в Перми

В Интернете опубликованы кадры с моментом нападения на Пермский университет. На них видно, что когда предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу, в холле здания находилось много студентов. В результате были убиты шесть человек, ещё 24 ранены. Сам стрелок также находится в больнице.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали шесть человек, 28 раненых получают медицинскую помощь.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании, которое было заранее опубликовано в соцсетях. Стрелок добавил, что каждый день лишь является повторением предыдущего и начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог отделаться от ощущения нереальности происходящего.

Сейчас Бекмансуров находится в тяжёлом состоянии в больнице: он получил ранение грудной клетки и ног, также у него выявлено поражение кишечника и печени.