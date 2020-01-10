https://static.news.ru/photo/ed9e6fc6-33eb-11ea-8866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный свидетель ДТП на 145-м км трассы М-5 «Урал» опубликовал видеоролик с моментом столкновения автомобилей.

На видео отчётливо видно столкновение Citroen и Kia. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё четверо были доставлены с тяжёлыми травмами в коломенскую больницу. Инцидент произошёл 8 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, автобус с детьми попал в ДТП с пятью автомобилями под Краснокамском. В нём ехало 35 юных российских спортсменов.