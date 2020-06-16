В семье стрелявшего в полицейских в Москве нашли сотрудников силовых служб

https://static.news.ru/photo/512ba2d8-afa8-11ea-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья Ратмира Галаева, который обстрелял в Москве сотрудников ГИБДД, связана с правоохранительными органами Ингушетии. Об этом стало известно в ходе расследования инцидента.

О родственниках нападавшего сообщают Telegram-канал Baza и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, брат стрелка работает в полиции Ингушетии, а отец — некогда высокопоставленный сотрудник ФСКН в отставке.

Также появилась информация о том, что 12 лет назад на Галаева-старшего было совершено покушение. Мужчина тогда не пострадал, но была ранена случайная прохожая.

Перестрелка в Москве произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых. Свидетели рассказали, что в последнее время тот вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений.