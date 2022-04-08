В Саратовской колонии в ходе массовой драки убит заключённый

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В Саратовской колонии ИК-4 произошла массовая драка. В ходе неё убит один заключённый, сказано в сообщении СК по Саратовской области.

Вчера, 10 апреля, вечером несколько мужчин затеяли драку из-за конфликта о сферах влияния. 35-летний заключённый попытался их разнять. Итогом потасовки стала смерть «миротворца» — сотрудники ИК-4 обнаружили его без сознания с резаными ранами груди и шеи. Спасти его не удалось. Ещё трое участников драки госпитализированы с ранами разной степени тяжести, сообщает СК.

В настоящее время на территории колонии дежурит спецназ. Местный Следком возбудил уголовное дело по статье 105 часть 1 Убийство.

Ранее стало известно, что трое заключённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима ИК-2 в Ангарске, объявили голодовку. Акцию протеста они объяснили несогласием с выполнением режимных требований.