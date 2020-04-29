В рыбацком посёлке под Воронежем сгорел 21 дом

Пожарным удалось ликвидировать пожар в рыбацком посёлке в Рамонском районе Воронежской области.
Сгорел 21 дом на площади 700 квадратных метров, -
привелисообщение представителя экстренных служб региона в РИА Новости.
Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ликвидации пожара участвовали 62 человека и 18 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что на строительной площадке склада в городе Ичхон на северо-западе Республики Корея произошло возгорание, в результате которого погибли 38 человек.
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