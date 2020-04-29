В рыбацком посёлке под Воронежем сгорел 21 дом

https://static.news.ru/photo/8d55c798-8a9b-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарным удалось ликвидировать пожар в рыбацком посёлке в Рамонском районе Воронежской области.

Сгорел 21 дом на площади 700 квадратных метров, - привели сообщение представителя экстренных служб региона в РИА Новости.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ликвидации пожара участвовали 62 человека и 18 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что на строительной площадке склада в городе Ичхон на северо-западе Республики Корея произошло возгорание, в результате которого погибли 38 человек.