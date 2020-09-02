В Ростовской области пенсионерка погибла из-за лесного пожара

https://static.news.ru/photo/b1d0447c-ed4c-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

85-летняя пенсионерка умерла в результате лесного пожара в Ростовской области. Инцидент произошёл в Красносулинском районе.

В Замчалово погибла женщина 1935 года рождения. Её домовладение сгорело, — рассказали ТАСС в администрации Ковалевского сельского поселения.

Четыре ландшафтных лесных пожара зафиксированы в настоящее время в области. Их площадь составляет порядка 170 гектаров.

Ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, где площадь пожара составляет 150 гектаров. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра, который способствует распространению огня и его переходу в стадию верхового лесного пожара.

С хутора Дубы были эвакуированы 100 человек, самостоятельно свои дачи в станице Митякинской покинули 140 человек. Позже с хутора Патроновка, расположенного рядом со станицей, были эвакуированы 100 человек.

NEWS.ru писал, что природные пожары охватили более 16 гектаров земель в Ростовской области. Некоторым возгораниям присвоен повышенный ранг сложности, привлечены к тушению вертолёты Ми-8 МЧС и пожарный поезд.