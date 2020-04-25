В России побит рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 66 человек. Таким образом, побит рекорд по числу летальных исходов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране умерли 682 человека. Заболевшие зарегистрированы в 85 регионах. Их общее число составило 74 588.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки медики выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2915 заболевших не имеют клинических симптомов недуга. Выздоровели 682 гражданина.