Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения на месте инцидента с танкером

Сотрудники Роспотребнадзора не выявили загрязнения акватории после взрыва танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.
На данный момент загрязнения не выявлено. Однако считаем, что необходимо иметь запас боновых заграждений, чтобы быть готовым к любому развитию ситуации, — написала она в Instagram.
Радионова отметила, что специалисты продолжают брать пробы воды, чтобы точнее установить положение дел.
Еще раз подчеркну: нефтяного пятна на поверхности воды нет, — добавила глава ведомства.
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Инцидент произошёл вечером 24 октября. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». В результате взрыва судно получило пробоину размером от 5 до 12 метров и накренилось на правый борт. В результате взрыва трое членов экипажа танкера оказались за бортом. Их поиски пока результата не дали.
Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Танкер буксируется на место якорной стоянки судном «Меркурий». К нему направляется аварийно-спасательная группа.