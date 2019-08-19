https://static.news.ru/photo/8fc2026e-c2cb-11e9-b6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 29.mchs.gov.ru

Российские станции на Чукотке и Алтае, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать информацию 13 августа.

Как пишет The Wall Street Journal, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил, что эксперты обращаются к российским коллегам с требованием в кратчайшие сроки возобновить работы станций.

Отмечается, что при этом Зербо отказался выступать с предложениями относительно причин прекращения передачи данных. Ранее он сообщил, что 10 августа из-за сбоев связи вышли из строя российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. По его словам, ЧП произошло из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, жертвами которого стали пять сотрудников Росатома.

Как писал News.ru, эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.