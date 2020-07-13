В полиции объяснили видео с пытающимся дать взятку Ефремовым

https://static.news.ru/photo/4563ca50-c5a8-11ea-ae37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не пытался дать взятку сотруднику ГИБДД на месте аварии. Данных об этом нет в протоколе, который заполнял автоинспектор в день аварии.

Попыток дачи взятки не было, в протоколе это не зафиксировано. Что касается видео, которое показали на одном из федеральных каналов, где Ефремов просит его отпустить, а потом он заплатит все деньги, — это, действительно, запись с видеорегистратора сотрудника в момент составления протокола, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, в тот момент Ефремов был слишком пьян и, по всей видимости, плохо осознавал произошедшее. Артист был уверен, что ничего страшного не произошло и предполагал, что отделается лишь штрафом, который он может оплатить потом.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» было показано видео с места аварии. Выяснилось, что актёр пытался откупиться у автоинспектора. На записи слышен голос Ефремова, который выкрикивает, что готов расплатиться прямо сейчас.