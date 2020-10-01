В подмосковном цирке медведь напал на ребёнка и дрессировщика

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В городе Реутове Московской области в цирке-шапито произошло ЧП. На дрессировщика и ребёнка напал медведь.

Инцидент произошёл во время подготовки к выступлению. С животного слетел намордник, что позволило ему напасть на людей. Артист цирка получил множественные укушенные раны головы и лица. Врачи экстренно госпитализировали пострадавших.

Поступила информация о том, что в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребёнка, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В ведомстве добавили, что пострадал 12-летний сын дрессировщика.

Как писал NEWS.ru ранее, в Елизовском районе на Камчатке медведь напал на мужчину, который рыбачил. Инцидент произошёл на нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из находящихся в том районе кафе. Специалисты разыскивают опасное животное для последующего отстрела, а жителям посоветовали избегать места нападения.