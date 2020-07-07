В Подмосковье три человека погибли в ДТП

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21 журналист задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку советника гендиректора Роскосмоса и бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Ему вменяют в вину государственную измену.

Коллеги Сафронова начали выходить на Лубянку ещё днём. Среди пришедших было много сотрудников «Коммерсанта». В этом издании Сафронов проработал 10 лет. Полицейские не объясняют, почему сажают людей в автозаки. При...