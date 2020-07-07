В Подмосковье три человека погибли в ДТП

https://static.news.ru/photo/a73c81cc-c08f-11ea-a804-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели троих человек в городском округе Воскресенск в Подмосковье. Смерть наступила в результате ДТП.
Московская область, городской округ Воскресенск, трасса А-108, поворот на населенный пункт Муромцево. Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трех транспортных средств <...> В результате ДТП погибли три человека (детей нет), — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент на месте происшествия работают 23 человека и восемь единиц специальной техники.
Ранее NEWS.ru писал, что массовое ДТП парализовало движение на трассе А107. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина.