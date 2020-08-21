В Подмосковье ребёнок выпил средство для прочистки труб

Двухлетний мальчик получил химический ожог глотки, пищевода и рта после того, как выпил средство для прочистки труб «Шуманит». Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе.
Как
По факту инцидента полиция проводит проверку. В настоящий момент о состоянии здоровья ребёнка нет никакой информации.
NEWS.ru писал, что житель Набережных Челнов напал 11-летнего мальчика, который задел веткой окно квартиры. Возмущенный мужчина вышел из дома, схватил ребёнка за шиворот и горло, а потом швырнул об асфальт. У мальчика диагностировали перелом затылочной кости.
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