В Подмосковье ищут семейную пару по подозрению в убийстве пенсионеров

В Московской области полиция разыскивает семейную пару. Она может быть причастна к убийству пенсионеров из-за жилплощади. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В Одинцово полицейские обнаружили в квартире мумифицированный труп с многочисленными переломами рёбер и спиленными ступнями. Недалеко от подъезда этого дома нашли тело женщины, спрятанное в «ГАЗель». Смерть обоих людей, по имеющейся информации, наступила более трёх месяцев назад.

Личности погибших пока не установлены. По предварительным данным, это могут быть супруги Ткаченко - 61-летний мужчина и его 58-летняя жена. Полицейские разыскивают их 31-летнего сына Александра Ткаченко и его жену Анастасию. Именно они, по версии силовиков, могли расправиться с пенсионерами из-за квартиры.

Ранее сообщалось, что двум мигрантам, подозреваемым в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Преступление произошло в селе Бужаниново. После случившегося местные жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц пенсионерки, а также ликвидировать само общежитие.

Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта. По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств.