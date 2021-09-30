В Подмосковье ищут семейную пару по подозрению в убийстве пенсионеров

В Московской области полиция разыскивает семейную пару. Она может быть причастна к убийству пенсионеров из-за жилплощади. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В Одинцово полицейские обнаружили в квартире мумифицированный труп с многочисленными переломами рёбер и спиленными ступнями. Недалеко от подъезда этого дома нашли тело женщины, спрятанное в «ГАЗель». Смерть обоих людей, по имеющейся информации, наступила более трёх месяцев назад.
Личности погибших пока не установлены. По предварительным данным, это
Ранее сообщалось, что двум мигрантам, подозреваемым в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Преступление произошло в селе Бужаниново. После случившегося местные жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц пенсионерки, а также ликвидировать само общежитие.
Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта. По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств.