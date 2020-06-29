Происшествия

В Подмосковье дети отравились средствами для розжига и дезинфекции

17:47, 29 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске госпитализированы двое детей с отравлениями. Главк СКР по МО организовал проверки по данным инцидентам.

Дети попали в больницу 28 июня. У мальчика диагностировано отравление нефтепродуктами. Предполагается, что он выпил жидкость для розжига.

Двухлетней девочке поставлен диагноз «отравление химическим раствором». Она выпила дезинфицирующее средство, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что похожий случай произошёл в начале июня в Ленобласти. Там двухлетний ребёнок выпил растворитель и попал в больницу с сильным ожогом слизистой.

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