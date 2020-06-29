В Подмосковье дети отравились средствами для розжига и дезинфекции

В подмосковном Красногорске госпитализированы двое детей с отравлениями. Главк СКР по МО организовал проверки по данным инцидентам.
Дети попали в больницу 28 июня. У мальчика диагностировано отравление нефтепродуктами. Предполагается, что он выпил жидкость для розжига.
Двухлетней девочке поставлен диагноз «отравление химическим раствором». Она выпила дезинфицирующее средство,
Ранее NEWS.ru писал, что похожий случай произошёл в начале июня в Ленобласти. Там двухлетний ребёнок выпил растворитель и попал в больницу с сильным ожогом слизистой.
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