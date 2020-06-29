В Подмосковье дети отравились средствами для розжига и дезинфекции

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Технические специалисты выясняют причины технического сбоя у пассажирского самолёта авиакомпании S7, который совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что при выполнении рейса №2121 Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик падения оборотов двигателя № 1, это левый двигатель авиалайнера. Экипаж воздушного судна провел все необходимые в таком случае...