В Петербурге соцработница получала пособие по безработице за воспитанника

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Бывшая работница социального учреждения ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» Санкт-Петербурга незаконно получила почти 300 тысяч рублей — пособие по безработице за бывшего арестованного воспитанника. Женщину задержали 3 сентября сотрудники уголовного розыска Петроградского района.

По версии следствия, 41-летняя соцработница предоставила в центр занятости недостоверные данные 22-летнего мужчины, который ранее был воспитанником социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних сирот, детей с инвалидностью и детей, оставшихся без попечения родителей. Документы позволили женщине получить пособие по безработице с марта по июль 2020 года.

Как сообщают «Невские новости», силовики изъяли у неё четыре мобильных телефона, два планшета, документы на объекты недвижимости, карты памяти, сим-карты и документы на бывшего воспитанника.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

NEWS.ru писал, что эксперта Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи арестовали за попытку мошенничества.