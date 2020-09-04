В Петербурге соцработница получала пособие по безработице за воспитанника

Бывшая работница социального учреждения ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» Санкт-Петербурга незаконно получила почти 300 тысяч рублей — пособие по безработице за бывшего арестованного воспитанника. Женщину задержали 3 сентября сотрудники уголовного розыска Петроградского района.
По версии следствия, 41-летняя соцработница предоставила в центр занятости недостоверные данные 22-летнего мужчины, который ранее был воспитанником социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних сирот, детей с инвалидностью и детей, оставшихся без попечения родителей. Документы позволили женщине получить пособие по безработице с марта по июль 2020 года.
Как
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.
NEWS.ru писал, что эксперта Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи арестовали за попытку мошенничества.
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