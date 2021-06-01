В Петербурге пешеход избил участника ДТП

В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля. Проходивший мимо мужчина избил одного из участников аварии, сообщает телеканал «360».
Белый KIA Rio столкнулся с чёрным KIA Sportage на пересечении улиц 5-й Красноармейской и Егорова в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным канала, водитель первой машины проигнорировал знак «Уступи дорогу» и протаранил второй автомобиль, двигавшийся по правилам.
От удара кроссовер перевернулся, но его водитель самостоятельно выбрался из разбитой машины. Предполагаемый виновник ДТП также вышел из машины. Выгуливавший собаку пешеход подошёл к нему и сначала сильно
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения погибли три человека, ещё 11 пострадали. Шесть человек, получивших травмы, были госпитализированы.