В Петербурге пешеход избил участника ДТП

https://static.news.ru/photo/f46cfd36-c2c4-11eb-90e2-96000091f725_660.jpg Фото: Видео | Питер/vk.com

В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля. Проходивший мимо мужчина избил одного из участников аварии, сообщает телеканал «360».

Белый KIA Rio столкнулся с чёрным KIA Sportage на пересечении улиц 5-й Красноармейской и Егорова в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным канала, водитель первой машины проигнорировал знак «Уступи дорогу» и протаранил второй автомобиль, двигавшийся по правилам.

От удара кроссовер перевернулся, но его водитель самостоятельно выбрался из разбитой машины. Предполагаемый виновник ДТП также вышел из машины. Выгуливавший собаку пешеход подошёл к нему и сначала сильно толкнул , а затем дал подзатыльник. Сами участники аварии выяснять отношения с помощью кулаков не стали.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения погибли три человека, ещё 11 пострадали. Шесть человек, получивших травмы, были госпитализированы.