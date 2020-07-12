В Одессе загорелось здание 1814 года

https://static.news.ru/photo/a603e026-c42b-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Украинские спасатели пытаются потушить пожар в трёхэтажном здании 1814 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

Пожар вспыхнул в Приморском районе Одессы на улице Бунина, 35, в здании на втором этаже. Огонь распространился на третий этаж и крышу.

По состоянию на 11:50 (совпадает с мск) площадь пожара крыши трёхэтажного жилого дома составляла около 750 кв. метров, — говорится в сообщении.

Внутри дома загорелись деревянные перекрытия, открытого огня не наблюдается. К тушению привлечены 60 человек и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

NEWS.ru писал, что в городе Новая Каховка в Херсонской области Украины местный житель поджёг свою квартиру в пятиэтажном доме после ссоры с женой. Инцидент произошёл на улице Букина. Пострадавших нет.