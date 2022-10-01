В Новокузнецке произошла массовая авария из-за внезапного снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новокузнецке произошла массовая авария из-за внезапного снегопада, обрушившегося на город. Видеозапись с последствиями ДТП обнародовали в соцсетях, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По имеющимся сведениям, авария случилась на Новороссийской улице. В объектив одного из водителей, загрузившего ролик в местные паблики, попали около десяти автомобилей, стоящие по обочинам дороги.

Вероятно, многие водители не ожидали резких погодных изменений и не успели «переобуться» с летней резины, — говорится в сообщении РЕН ТВ.

Информации о пострадавших или жертвах аварии пока нет.

На прошлой неделе в Перми легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек.

Смертельная авария произошла на улице Карла Маркса. Кроме того, пострадали еще три человека.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Перми Александр Буков впоследствии уточнял, что водитель Nissan Qashqai потерял контроль за управлением и наехал на остановку общественного транспорта. Там в это время люди ждали транспорт. Пострадавшие были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.