В норвежском городе Сарпсборге произошла серия нападений на прохожих

https://static.news.ru/photo/97bdac22-c69c-11ea-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vg.no

Норвежская полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих в Сарпсборге на юго-востоке страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, 31-летний задержанный имеет гражданство Норвегии, но при этом не является этническим норвежцем. Одна из жертв была знакома с ним. Мужчине инкриминировали убийство и покушение на убийство, в ближайшее время его должны допросить.

Серия нападений с ножом на горожан в Сарпсборге произошла в ночь на 15 июля. В результате атак погибла женщина, ещё две получили ранения, одна из них находится в критическом состоянии. Полиция задержала подозреваемого в преступлении, однако нападавших могло быть несколько, по данным правоохранителей. Жителей Сарпсборга призывают соблюдать осторожность. Мотив нападений до сих пор не установлен.

В июне мужчина напал с ножом на гуляющих в парке Рединга (Великобритания). Как писал NEWS.ru, в результате инцидента погибли два человека, трое пострадали. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, выяснилось, что он был ранее судим и находился под наблюдением правоохранительных органов.