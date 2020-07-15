В норвежском городе Сарпсборге произошла серия нападений на прохожих

Норвежская полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих в Сарпсборге на юго-востоке страны.
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Серия нападений с ножом на горожан в Сарпсборге произошла в ночь на 15 июля. В результате атак погибла женщина, ещё две получили ранения, одна из них находится в критическом состоянии. Полиция задержала подозреваемого в преступлении, однако нападавших могло быть несколько, по данным правоохранителей. Жителей Сарпсборга призывают соблюдать осторожность. Мотив нападений до сих пор не установлен.
В июне мужчина напал с ножом на гуляющих в парке Рединга (Великобритания). Как писал NEWS.ru, в результате инцидента погибли два человека, трое пострадали. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, выяснилось, что он был ранее судим и находился под наблюдением правоохранительных органов.
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