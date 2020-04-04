В Мурманске нейтрализовали планировавшего теракт бандита

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Следователи проверят арестованных в Москве генералов МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. В ведомстве они занимали посты заместителей начальников следственного департамента.

Сейчас подозреваемые проходят по делу о злоупотреблении полномочиями. В отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела, будет также проведена доследственная проверка. Об этом...