Происшествия

В Мурманске нейтрализовали планировавшего теракт бандита

13:00, 04 апреля 2020 357
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, который планировал совершить теракт, нейтрализовали в Мурманске. У него нашли оружие, СВУ и боеприпасы. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ночь на 4 апреля в Мурманске ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, — цитирует НАК ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ предотвратили два теракта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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