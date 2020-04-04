В Мурманске нейтрализовали планировавшего теракт бандита

https://static.news.ru/photo/45c0f7ea-765f-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мужчину, который планировал совершить теракт, нейтрализовали в Мурманске. У него нашли оружие, СВУ и боеприпасы. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ночь на 4 апреля в Мурманске ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован, — цитирует НАК ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ предотвратили два теракта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.