В Москве ветер повалил свыше 30 деревьев

https://static.news.ru/photo/ba06ccf6-84b5-11ea-8f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный ветер повалил в Московском регионе 33 дерева и повредил несколько автомобилей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

В городе зафиксированы 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра. К счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей, — рассказал чиновник «Москве 24».

Он напомнил, что из-за ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. В городе приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Бирюков призвал москвичей оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции без крайней необходимости.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину холодной погоды в Москве. По его словам, причиной стало столкновение двух воздушных масс над городом. С западной стороны находится антициклон, а с северной двигаются воздушные массы. В результате Москве попала в зону сходимости.

Также о сильном ветре до 20 метров в секунду 22 апреля ранее предупредили в МЧС, писал NEWS.ru.