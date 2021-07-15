В Москве рухнул лифт с пассажирами

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Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарёв погиб после столкновения с самокатом в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал учёный, Кирилла Иванова.

Он уточнил, что 81-летний Пигарёв обычно ездит на работу на велосипеде. Накануне он ехал по Мосфильмовской улице и столкнулся с мужчиной на самокате. В результате оба участника аварии получили травмы...