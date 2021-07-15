В Москве рухнул лифт с пассажирами

Два человека получили травмы при падении грузового лифта на складе на юго-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
15 июля 2021 года на территории складского комплекса на ул. Иловайской в результате падения грузового лифта с высоты примерно 5 метров пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, — сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. В ведомстве изучат, как обслуживался лифт, соблюдались ли правила охраны труда и техника безопасности.
По предварительным данным, рабочие проводили ремонт в лифтовой шахте.
Ранее сообщалось, что 15 июня на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13-го этажа, в результате чего погиб рабочий. Он ремонтировал лифт.