В Москве подрались курьеры Delivery Club и «Яндекс.Еды»

https://static.news.ru/photo/2e6fef9c-bc7d-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка между курьерами Delivery Club и «Яндекс.Еды» произошла в Москве. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

Очевидцы происшествия вызвали полицию, но, когда стражи порядка прибыли на место, участники конфликта разбежались. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.

Мы удивлены этой ситуацией, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу вне зависимости от того, в какой компании они работают, — сказали радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Delivery Club.

Там добавили, что начато разбирательство по поводу произошедшего.

Похожим образом прокомментировали произошедшее в пресс-службе «Яндекс.Еды». Сервис также начал выяснять обстоятельства и причины инцидента, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что курьеры Delivery Club устроили забастовку из-за новых условий работы и участившихся штрафов. Руководство компании пообещало уладить проблему, но, по мнению работников, об этом было заявлено только с целью успокоить недовольных.