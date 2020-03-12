https://static.news.ru/photo/b5e11b86-6476-11ea-b56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автомобиля сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы.

Инцидент произошёл на регулируемом переходе на пересечении улиц Борисовские Пруды и Ключевой. В данное время пострадавшим оказывается медицинская помощь, устанавливаются обстоятельства произошедшего, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что грузовой фургон ГАЗ сбил 12-летнюю девочку на территории одной из столичных школ. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.