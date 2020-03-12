Водитель автомобиля сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы.
Инцидент произошёл на регулируемом переходе на пересечении улиц Борисовские Пруды и Ключевой. В данное время пострадавшим оказывается медицинская помощь, устанавливаются обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что грузовой фургон ГАЗ сбил 12-летнюю девочку на территории одной из столичных школ. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
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