В Москве неизвестные избили мужчину и скрылись на его Cadillac

На западе Москвы трое злоумышленников избили 40-летнего мужчину, похитили у него электронную сигарету, наушники и ключи от машины Cadillac Escalade. Затем нападавшие скрылись на автомобиле потерпевшего, сообщили Lenta.ru в пресс-службе столичного главка МВД. Мужчина обратился к медикам и правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 27 января в подъезде дома № 1 на улице Пивченкова. В результате нападения у потерпевшего зафиксированы множественные ушибы и гематомы. Вечером того же дня похищенный автомобиль нашли на Сколковском шоссе.

Следователи оценили ущерб, причинённый мужчине, в 950 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны семь иностранцев за разбойное нападение на 27-летнего мужчину. Злоумышленники избили пострадавшего, отобрали сумку с деньгами и запихнули его в багажник автомобиля. Через некоторое время мужчину высадили из машины, и он обратился в полицию.