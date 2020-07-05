В Москве на проспекте Мира произошла крупная авария

https://static.news.ru/photo/4718a89c-bedd-11ea-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей 5 июля на проспекте Мира, 97 в Москве.

По предварительной информации, в аварии, которая случилась около 18:00, травмы получили несколько человек, в автомобилях заблокированы люди.

На ролике, который опубликовал департамент транспорта Москвы, видно, как в припаркованный автомобиль на высокой скорости влетает чёрная машина. Затем она врезается и в двигавшийся параллельно автомобиль.

На место направлен дорожный патруль. Уже работают ГИБДД и МЧС. Информация уточняется, — цитирует РИА МО сообщение ведомства.

Движение по дублёру в сторону центра полностью перекрыли.

По информации телеканала «360», в авария произошла с участием шести автомобилей. Водитель одной из машин столкнулся сразу с пятью другими. Такие данные привели в МВД столицы.

Ранее крупное ДТП произошло в Москве на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. Там столкнулись пять машин. Пострадали три человека. Движение по шоссе было затруднено в сторону центра, писал NEWS.ru.