Происшествия

В Москве частично перекрыли Тверскую улицу после ДТП

23:47, 19 июля 2020 61
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ограничили движение на Тверской улице из-за случившегося ДТП. Там Mercedes столкнулся с такси. В результате пришлось перекрыть движение автомобилей по двум полосам.

Около 22.00 произошло столкновение двух транспортных средств в районе по Тверской улице, — сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

В результате аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее NEWS.ru писал, что две легковые машины столкнулись лоб в лоб на трассе в Можайском районе Московской области. Авария произошла 19 июля 2020 года примерно в 11:20 мск. Травмы получили три человека. О степени тяжести их состояния информации нет. 

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