В Москве частично перекрыли Тверскую улицу после ДТП

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В Бурятии пропал с радаров самолёт Ан-2, вылетевший из населённого пункта Кырен. На его борту находятся шесть человек.

Как сообщает ТАСС, точный маршрут следования воздушного судна неизвестен. Предположительно, диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем в 20:21 мск. Однако сигнала не последовало. Как уточнили в региональном главке МЧС...