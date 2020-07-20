В Москве частично перекрыли Тверскую улицу после ДТП

https://static.news.ru/photo/dafcb480-acf0-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве ограничили движение на Тверской улице из-за случившегося ДТП. Там Mercedes столкнулся с такси. В результате пришлось перекрыть движение автомобилей по двум полосам.
Около 22.00 произошло столкновение двух транспортных средств в районе по Тверской улице, — сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
В результате аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее NEWS.ru писал, что две легковые машины столкнулись лоб в лоб на трассе в Можайском районе Московской области. Авария произошла 19 июля 2020 года примерно в 11:20 мск. Травмы получили три человека. О степени тяжести их состояния информации нет.