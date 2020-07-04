В Лондоне в результате разгона вечеринки пострадали 11 полицейских

https://static.news.ru/photo/1eb65686-be30-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: met.police.uk

Как минимум 11 полицейских Лондона пострадали в результате разгона незаконной музыкальной вечеринки в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм, следует из заявления полиции. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Согласно обновлённым данным, у двоих правоохранителей диагностированы переломы костей. Остальные девять сотрудников полиции не получили серьёзных ранений. По факту инцидента ведётся расследование.

Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам ещё предстоит произвести аресты, однако расследование идёт полным ходом, — заявил главный инспектор полиции, слова которого приводит РИА Новости.

Так, полицейские выехали на место после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Пришедшие на вечеринку встретили полицию враждебно, они бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.

Как писал NEWS.ru, 4 июля власти Великобритании приняли решение открыть пабы, рестораны, а также парикмахерские в рамках восстановления после пандемии коронавируса.

Запрет на приём посетителей начал действовать в Великобритании в конце марта. Правоохранители страны опасаются, что открытие пабов может спровоцировать рост преступности. Премьер-министр Борис Джонсон призвал население вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, поскольку сохраняется риск возвращения пандемии.

Великобритания как европейская страна наиболее пострадала от пандемии коронавируса. Там было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как число погибших составило 44 198. Государство находится в первой десятке стран по инфицированию COVID-19 наряду с Индией, Перу, Чили, Испанией, Италией и Мексикой.

По последним данным, за последние сутки на территории государства умерли от коронавируса 67 пациентов. За это время врачи выявили 624 новых случая заражения.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек).

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне у детской площадки расстреляли девушку. По словам очевидцев, неизвестный, проезжая на мопеде в районе Ислингтон, открыл огонь.