В лесах Подмосковья дважды за неделю находят человеческие останки

https://static.news.ru/photo/f7e3bdae-c768-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи Московской области назначили проверку по факту обнаружения грибниками человеческих останков в районе подмосковного Домодедово, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

15 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека, — следует из сообщения СК РФ по Московской области.

Как уточняется, в настоящее время устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти. В частности, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Примечательно, что это уже вторые человеческие останки, найденные в Подмосковье. Так, 12 июля близ Ступино был найден человеческий череп. По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, — говорится в сообщении ведомства.

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