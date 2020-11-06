В Ленобласти после аварии на заводе «забетонированы» 100 кв. м леса

https://static.news.ru/photo/0e523d6a-2040-11eb-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кингисепп/Вконтакте

Сотрудники прокуратуры и экологического надзора Ленинградской области изучают обстоятельства аварии на бетонном заводе, после которой 100 кв. м леса залило производственными отходами.

Жители ближайшей деревни Вистино поделились снимками и видеороликами, на которых видно, что деревья и овраги будто «забетонировало»: территория покрыта серой вязкой жидкостью, которая достаточно быстро застывает.

Установлено, что попадание раствора в лес было связано с аварийной ситуацией на близлежащем бетонном узле, в ходе которой была повреждена ёмкость, предназначенная для слива остатков жидкого бетона от автобетоносмесителей, — сообщил сотрудник областного комитета государственного экологического надзора Дмитрий Краснов.

Местные экологи считают плачевной ситуацию в Вистино, так как после поражения бетоном очистить лес и почву невозможно. По их словам, нельзя гарантировать, что местные предприниматели не допустят нового экологического ЧП после вывоза загрязнённого грунта и высадки новых деревьев.

Там полностью зачистка должна быть произведена территории, ведь не осталось ничего живого — ни леса, ни почвы. Это всё надо снимать, убирать, вывозить, снова почву находить. На это уйдёт не один год, — отметил председатель правления региональной общественной организации «Экологическая вахта» Игорь Агафонов.

При этом он подчеркнул, что это не первый пример халатного отношения к окружающей среде со стороны местных предприятий.

В свою очередь вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил, что руководству предприятия придётся восстановить зелёные насаждения. Он заявил, что взял ситуацию под личный контроль и находится в постоянном контакте с главой администрации и владельцами завода.

Ильин также рассказал, что уже подготовлены материалы для возбуждения дела об административной ответственности.

В пресс-службе Кингисеппской городской прокуратуры сообщили, что в адрес руководителя завода внесено представление, находящееся на рассмотрении. Однако пока неизвестно, какая отнесенность ему грозит.

Сотрудники ведомства установили, что на территории предприятия складировались отходы, которые были получены при производстве бетона. Разлив произошёл из-за ненадлежащего контроля за процессом хранения, передаёт Life.

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