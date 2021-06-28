В Крыму задержали анархиста, собиравшегося взорвать мост

Сотрудники полиции задержали в Севастополе 22-летнего местного жителя анархистских взглядов, который собирался подорвать железнодорожный мост в период выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, подозреваемый намеревался в сентябре взорвать мост через реку Чёрная в городе Инкерман. В ходе обыска у мужчины нашли порох и три различных взрывчатых вещества, общая масса которых превысила 100 граммов.

Собеседник агентства отметил , что молодой человек не только придерживается идей анархизма, но и «желает смерти представителям власти», а также интересуется инцидентами со стрельбой в школах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта (ст. 30, ст. 205 УК). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, ему назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали двоих россиян, которые являются сторонниками запрещённой в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Они планировали вооружённое нападение с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После теракта злоумышленники намеревались отправиться в Сирию и присоединиться там к террористам.