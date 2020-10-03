В Крыму студентка уехала кататься на яхте с бизнесменом и пропала

https://static.news.ru/photo/74db9804-0666-11eb-ac45-fa163e074e61_660.jpg Лилия Бирулина Фото: annakrusha/instagram.com

20-летняя студентка Лилия Бирулина уже почти неделю не выходит на связь с родственниками. Она пропала в Крыму 29 сентября. Девушка уехала кататься на яхте с мужчиной. С тех пор её не могут найти.

Кто располагает какими-либо сведениями, видели её 29 сентября или позднее, возможно, слышали крики 29 сентября в районе бухты Круглая, видели ссору или драку с её участием либо просто встречали её в течение дня, просьба сообщить нам, — написала в социальной сети сестра пропавшей.

Родные девушки не только написали заявление в полицию, но и обратились к поисковикам из отряда «Лиза Алерт». У девушки есть особые приметы: шрам на левой коленке, бусинка на шее и пирсинг.

Лилия раньше жила в Челябинске. В Севастополь она перебралась для обучения на факультете лингвистики — поступила на первый курс. Девушка регулярно созванивалась со своими родственниками, но после 29 сентября перестала выходить на связь.

Дочь поступила на факультет лингвистики, приехала в Севастополь в первых числах сентября, а две недели назад познакомилась с компанией, в которой был и тот человек, что катал её на яхте. После 29 сентября о дочери нет никаких вестей, — рассказала журналистам «КП-Крым» Гульнара, мать пропавшей девушки.

Как сообщает РЕН ТВ, спутника девушки зовут Пётр. Предположительно, он является директором сети домов престарелых. Пользователи социальной сети Instagram написали, что в день пропажи девушки произошёл шторм. Якобы мужчина оставил Лилию на яхте, а сам добрался до берега вплавь. Сестра пропавшей подтвердила эту информацию.

Да, это та ситуация, — коротко написала она.

В настоящее время в районе бухты Круглая, где в последний раз видели девушку, начали работать водолазы.

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