В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье

Автомобиль с пассажирами упал в ущелье в горах Крыма. Инцидент произошёл на юге полуострова в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта).
Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, водитель не смог удержать автомобиль «Нива» во время движения по грунтовой дороге, в результате чего он опрокинулся и скатился в ущелье.
Автомобиль скатился по склону на расстоянии около 300 метров, в результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила многочисленные ушибы, — цитирует Шахова РИА Новости.
Пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали и передали медикам.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Грузии пассажирской микроавтобус упал с 80-метровой высоты каменистого склона. Погибли 12 человек, пострадали 3. Инцидент произошёл на дороге в Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), недалеко от села Бисо Душесткого муниципалитета. Возбуждено уголовное дело по статье УК Грузии «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».