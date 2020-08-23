В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье

Фото: Unsplash

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который занимался её финансированием, а также вербовкой боевиков.

По заданию эмиссаров МТО, указанное лицо осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики, — рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Силовики...