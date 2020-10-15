В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер

Пожар произошёл в наркологическом отделении психоневрологического диспансера в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом МЧС.
Площадь возгорания достигла почти 750 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил кровлю здания и пристройку. В тушении участвуют 59 человек и 19 единиц техники.
Пациенты и персонал учреждения эвакуировались до прибытия спасателей. Пострадавших нет,
Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Домодедово пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы. Медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.