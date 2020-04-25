В Красноярском крае подросток зарезал младшего брата из-за игры в смартфоне

https://static.news.ru/photo/4bf2822e-8716-11ea-bc7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Красноярском крае 13-летний подросток жестоко убил своего 7-летнего брата, проиграв в игру на смартфоне. Трагедия произошла в городе Дудинке.

Ребята остались дома одни, когда их мать с 6-месячной дочерью ушла по делам, оставив спящих братьев. Старший мальчик проснулся и включил игру. Когда раунд был проигран, у подростка случился нервный срыв, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на социальные сети.

Он начал в буквальном смысле громить квартиру, переворачивая мебель. От шума проснулся младший брат и решил спрятаться на кухне.

Испугавшись наказания, подросток схватил нож и несколько раз ударил им 7-летнего брата. Тот умер от полученных ранений.

В подтверждение правдивости истории социальные сети публикуют письмо главы управления образования с рассказом о произошедшем в адрес министра образования Краснодарского края. В тексте, в частности, сказано, что на профилактическом учёте семья не состояла.

Официальным подтверждением трагедии от правоохранительных органов редакция не располагает.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Кемеровской области убил соседку отвёрткой, кувалдой и ломом за отказ одолжить ему лопату.