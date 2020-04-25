В Красноярском крае подросток зарезал младшего брата из-за игры в смартфоне

В Красноярском крае 13-летний подросток жестоко убил своего 7-летнего брата, проиграв в игру на смартфоне. Трагедия произошла в городе Дудинке.
Ребята остались дома одни, когда их мать с 6-месячной дочерью ушла по делам, оставив спящих братьев. Старший мальчик проснулся и включил игру. Когда раунд был проигран, у подростка случился нервный срыв,
Он начал в буквальном смысле громить квартиру, переворачивая мебель. От шума проснулся младший брат и решил спрятаться на кухне.
Испугавшись наказания, подросток схватил нож и несколько раз ударил им 7-летнего брата. Тот умер от полученных ранений.
В подтверждение правдивости истории социальные сети публикуют письмо главы управления образования с рассказом о произошедшем в адрес министра образования Краснодарского края. В тексте, в частности, сказано, что на профилактическом учёте семья не состояла.
Официальным подтверждением трагедии от правоохранительных органов редакция не располагает.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Кемеровской области убил соседку отвёрткой, кувалдой и ломом за отказ одолжить ему лопату.
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