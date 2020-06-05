В Кемеровской области избили приехавшую на вызов медсестру скорой

Медсестру бригады скорой помощи избил сын пациентки в селе Осиновое Плёсо в Новокузнецком районе Кемеровской области.
Об этом РИА Новости
Пациентке с инсультом была оказана помощь, её госпитализировали. Медсестра проходит медицинское обследование, выясняется степень тяжести нанесённых ей повреждений.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Бурятии. Там вернувшиеся из Китая и помещённые в обсерватор граждане сначала жаловались на условия содержания, а потом напали на медсестёр.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен