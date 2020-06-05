В Кемеровской области избили приехавшую на вызов медсестру скорой

https://static.news.ru/photo/ec5c6a90-a75f-11ea-85da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медсестру бригады скорой помощи избил сын пациентки в селе Осиновое Плёсо в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Об этом РИА Новости рассказали в региональном центре медицины катастроф. Бригада приехала по вызову к пожилой пациентке с инсультом. Сын женщины в состоянии алкогольного опьянения напал на 22-летнюю медсестру и избил её. Собеседник агентства уточнил, что мужчина бил свою жертву головой об машину, держа за волосы. Мотивы нападавшего неизвестны.

Пациентке с инсультом была оказана помощь, её госпитализировали. Медсестра проходит медицинское обследование, выясняется степень тяжести нанесённых ей повреждений.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Бурятии. Там вернувшиеся из Китая и помещённые в обсерватор граждане сначала жаловались на условия содержания, а потом напали на медсестёр.