В КБР семья погибла от утечки угарного газа

https://static.news.ru/photo/3027cffc-11d8-11eb-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии семья из четырёх человек насмерть отравилась угарным газом. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в городе Прохладный.

По факту гибели жителей прокурор республики Николай Хабаров поручил организовать проверку, передаёт ТАСС.

Известно, что утечка произошла в двухэтажном доме на несколько квартир. Среди погибших несовершеннолетних нет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожая трагедия произошла ранее в Карачаево-Черкесии. Как писал NEWS.ru, 3 октября в посёлке Архыз в Зеленчукском районе также угарным газом отравилась семья из четырёх человек. Погибли родители и один из детей. Ещё одна девочка была госпитализирована.