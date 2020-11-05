В Калмыкии мужчина посадил на цепь соседского ребёнка

https://static.news.ru/photo/d7f02258-1f5b-11eb-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: suskrk/vk.com

Житель Республики Калмыкия посадил 11-летнего соседского мальчика на цепь и удерживал его более двух с половиной часов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета. По его данным, инцидент произошёл 21 августа в Сарпинском районе республики. Мужчина привязал край верёвки, соединённый с металлической цепью, к деревянному подлокотнику, а другой край — к ноге ребёнка. Позже он привязал мальчика к столбу во дворе.

В отношении жителя Калмыкии возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Материалы дела направлены в суд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мужчина, подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, скрылся из-за гаражей, где совершил преступления, но не отпустил пострадавших, а увёз с собой, сообщил источник правоохранительных органах.