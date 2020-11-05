В Калмыкии мужчина посадил на цепь соседского ребёнка

Житель Республики Калмыкия посадил 11-летнего соседского мальчика на цепь и удерживал его более двух с половиной часов.
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В отношении жителя Калмыкии возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Материалы дела направлены в суд.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мужчина, подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, скрылся из-за гаражей, где совершил преступления, но не отпустил пострадавших, а увёз с собой, сообщил источник правоохранительных органах.