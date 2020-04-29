В Иркутской области рассказали о состоянии избитых чиновников

https://static.news.ru/photo/d961c12a-8ac6-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заммэра Усть-Кутского района Иркутской области Михаил Барс, который был избит, когда его заподозрили в поджоге леса, в данный момент находится в больнице.

Об этом сообщила глава аппарата администрации Марина Косыгина. По её словам, также пострадала пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова, так как «её топили».

Мы писали в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать, — рассказала Косыгина.

Она отметила, что чиновников насильно удерживали, а также отобрали у них детали лодки, на которой они приплыли, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Усть-Кута Александр Душин вместе со своими работниками на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов задержал чиновников администрации Усть-Кута в Иркутской области за поджоги леса. Глава района сообщил, что поджигатели пытались поджечь лес рядом с его сельскохозяйственным участком. Задержанные находились на аэролодке, при себе у них были канистры с бензином.