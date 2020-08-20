В Индии более 14 человек пострадали во время утечки газа

https://static.news.ru/photo/3855ccc0-e356-11ea-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter

Не менее 14 человек госпитализированы после утечки аммиака на молочном комбинате в административном округе Читтур в штате Андхра-Прадеш, который находится на юго-востоке Индии.

По данным местного издания Hindustan Times, утечка газа произошла в 17:00 (в 20:30 по московскому времени). Состояние пострадавших оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.

Как уточняет индийский портал Khabaruttarakhandki.in, в больницу поступили 20 работниц комбината.

Специальные службы намерены провести расследование инцидента. Пока причины утечки неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что более 80 жильцов эвакуировали из 12-этажного дома на юге Москвы после возгорания газопровода. Спасатели добавили, что обстоятельства происшествия выясняются.