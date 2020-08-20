В Индии более 14 человек пострадали во время утечки газа

Не менее 14 человек госпитализированы после утечки аммиака на молочном комбинате в административном округе Читтур в штате Андхра-Прадеш, который находится на юго-востоке Индии.
По данным местного издания Hindustan Times, утечка газа произошла в 17:00 (в 20:30 по московскому времени). Состояние пострадавших оценивается как стабильное,
Как
Специальные службы намерены провести расследование инцидента. Пока причины утечки неизвестны.
Ammonia gas leak at dairy unit in Andhra Pradesh's Chittoor; 20 women injured— KhabarUttarakhandKi (@UttarakhandKi)
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Ранее NEWS.ru писал, что более 80 жильцов эвакуировали из 12-этажного дома на юге Москвы после возгорания газопровода. Спасатели добавили, что обстоятельства происшествия выясняются.
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