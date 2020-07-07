В Госдуме считают, что для задержания советника Рогозина были все основания

https://static.news.ru/photo/1981b480-c038-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене и работе на спецслужбу НАТО, были все основания. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что статью о «госизмене» просто так не вменяют.

Это не украл курицу у соседа, грубо говоря. Это значит был получен комплекс доказательств, прежде чем возбуждать уголовное дело и предъявлять обвинения. Вокруг этой темы пока можно только строить догадки. Только суд может сказать, виновен человек или нет. Однако то, что были основания для задержания — это уже достаточно серьёзный посыл, — заявил Швыткин.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне, действия силовиков по изобличению «подобного рода людей» можно только поддерживать и приветствовать.

Работать в «Роскосмосе» бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

В «Роскосмосе» отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

После выхода материала Сафронова вызывали в ФСБ. За несколько лет до этого журналиста опрашивали по поводу другой его статьи.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушёл весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним издание тогда покинул весь отдел политики.

В настоящее время следователи ФСБ проводят обыск в квартире подозреваемого.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью.