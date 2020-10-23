В гибели школьника в Подмосковье заподозрили его педагога

https://static.news.ru/photo/9d37ff6c-152b-11eb-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В подмосковной Лобне 14-летний школьник умер от ранений, полученных в результате взрыва противотанкового патрона времён Великой Отечественной войны. Под подозрение попал его педагог.

Инцидент произошёл 20 октября в центре дополнительного образования «Созвездие». Педагог Олег Егин и директор Маргарита Лукина задержаны. Их подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти подростка.

Школьники, занимающиеся в центре, не верят в виновность Енина. По их словам, он «помешан на безопасности», потому отправляясь с учениками в поисковые походы в окрестные леса, никогда не водит их по потенциально опасным местам.

В СКР предполагают, что боеприпас был найден на месте раскопок, а затем принесён педагогом в центр. Однако школьники опровергают и это. Они утверждают, что взрывоопасные предметы, найденные во время похода, оставлялись на месте или передавались более крупным поисковым отрядам. В центр приносились только деактивированные находки или макеты.

Один из знакомых преподавателя предположил, что погибший подросток мог самостоятельно найти боеприпас, скрыть эту находку от педагога, а затем пронести в центр, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области в начале октября. Склады находились на территории бывшей воинской части в Скопинском районе. Предполагается, что причиной взрывов стал пожар.