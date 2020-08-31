В Екатеринбурге полиция проверяет информацию об избиении собаки в лифте

https://static.news.ru/photo/20d09ac0-eb81-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция проверит информацию об избиении собаки в лифте одного из жилых домов в Екатеринбурге.

Следственно-оперативная группа отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу опросила хозяина собаки, проводится проверка. Животное направили в медицинскую клинику для проведения обследования.

По данным издания E1.Ru, инцидент произошёл в дома по улице Латвийской. За избиением животного наблюдала женщина, которая не смогла помешать живодёру. На кадрах видно, что мужчина пинками загоняет собаку в лифт, а также агрессивно к ней обращается.

Пошла домой, я тебе дома устрою, тварина, — говорит мужчина.

Соседи увидели в лифте собачьи экскременты. Они по камерам видеонаблюдения пытались выяснить, что произошло. Когда они увидели избиение, то обратились в полицию. Хозяин собаки ранее не был замечен в каких-либо противозаконных действиях. Мужчине может грозить наказание за жесткое обращение с животными.

NEWS.ru писал, что участница «Своей игры» Анна Путятина оказалась в психлечебнице за живодёрство. Женщина морила голодом собак и кошек, которых брала на передержку. Волонтёры обнаружили в её квартире 13 кошек и 12 собак. Животные жили среди гор мусора.