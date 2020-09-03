В Екатеринбурге из-за сильного ветра на женщину упал столб связи

https://static.news.ru/photo/a76b5e64-edfa-11ea-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пострадала в результате падения столба связи в Екатеринбурге, где 2 сентября штормовой ветер повалил 25 деревьев, опрокинул две автобусных остановки и повредил 11 автомобилей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, пострадавшая госпитализирована, передаёт издание «Новый день».

Штормовой ветер с максимальными порывами ветра до 20 метров в секунду понёсся также в Невьянске и Богдановиче. Также в результате непогоды в поселке Калиново и на некоторых улицах в селах Байны и Коменки произошло точечное отключение электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено. Коммунальные службы со вчерашнего дня занимаются устранением последствий шторма в городах Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 500 тысяч потребителей остались без света в Техасе, Луизиане и Арканзасе после прохождения урагана «Лаура».