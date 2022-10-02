В ДНР сообщили о 66 обстрелах за сутки

Фото: Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 66 раз, рассказали представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). На этом направлении ВСУ применяли артиллерию 155 и 152 мм. В общей сложности на донецком, ясиноватском и горловском направлении за 24 часа украинцы выпустили 281 единицу различных боеприпасов. Днем ранее было зафиксировано 28 обстрелов.

За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — сообщают в ДНР.

На территории Донецка были обстреляны Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы. Кроме того, под огонь ВСУ попали Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, два района Макеевки и Старомихайловка.

Представители ДНР в СЦКК также рассказали, что за прошедшие сутки в Донецке и Горловке погибли семь гражданских лиц.

Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали около 270 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что были уничтожены пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Он также отметил, что в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ.